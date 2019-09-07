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CORRER, MALHAR, SUPERAR

Corrida em Vitória alerta para combate ao câncer de mama

Divas Run será realizada no dia 06 de outubro na Praça do Ciclista, em Vila Velha

Publicado em 07 de Setembro de 2019 às 11:16

Publicado em 

07 set 2019 às 11:16
Neste sábado, no Correr Malhar Superar, a jornalista Luciane Ventura conversa com Ebnézer Lemos, corredor amador há sete anos. No próximo dia 06 de outubro, ele traz ao Estado a corrida Divas Run, para chamar a atenção sobre o câncer de mama, com o apoio da AFECC (Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer), na campanha do Outubro Rosa. Confira!
CORRER MALHAR SUPERAR - 4.58s - 07-09-19
SERVIÇO:
Data e local do evento: 6 de Outubro 2019, na Praça do Ciclista, Av. Est. José Júlio de Souza - Praia de Itaparica, Vila Velha - ES
Distâncias oficiais: 8km e 4km
Horário de concentração: 7h
Alongamento: 7h30
Largada dos atletas: 8h

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