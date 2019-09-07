Corrida em Vitória alerta para combate ao câncer de mama

Neste sábado, no Correr Malhar Superar, a jornalista Luciane Ventura conversa com Ebnézer Lemos, corredor amador há sete anos. No próximo dia 06 de outubro, ele traz ao Estado a corrida Divas Run, para chamar a atenção sobre o câncer de mama, com o apoio da AFECC (Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer), na campanha do Outubro Rosa. Confira!
CORRER MALHAR SUPERAR - 4.58s - 07-09-19
SERVIÇO:
Data e local do evento: 6 de Outubro 2019, na Praça do Ciclista, Av. Est. José Júlio de Souza - Praia de Itaparica, Vila Velha - ES
Distâncias oficiais: 8km e 4km
Horário de concentração: 7h
Alongamento: 7h30
Largada dos atletas: 8h