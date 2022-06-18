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Correr Malhar Superar

Corrida dos Bombeiros: atletas que doarem sangue vão ganhar inscrição

Uma ação solidária oferece a inscrição e o kit corrida para quem doar sangue nesta segunda-feira (20) e terça-feira (21), no Hemoes

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 11:45

Publicado em 

18 jun 2022 às 11:45
Tenente Fernandes e tenente Emerson Santana, entrevistado, da Associação dos Bombeiros Militares do ES
Tenente Fernandes e tenente Emerson, entrevistado, da Associação dos Bombeiros Militares do ES Crédito: Pedro Cunha
Nesta edição do Correr Malhar Superar, a comentarista Luciane Ventura conversa com o tenente Emerson Santana, presidente da Associação dos Bombeiros Militares do Espírito Santo (ABMES). O destaque é a oitava edição da Corrida dos Bombeiros, que será realizada no próximo dia 26 de junho, com um percurso de 10,5 quilômetros. Uma ação solidária oferece a inscrição e o kit corrida para quem doar sangue nesta segunda-feira (20) e terça-feira (21), no Hemoes, à partir de 7h30. Além disso, o tenente também fala sobre o 24° Triathlon dos Bombeiros, no dia 03 de julho. Ouça!
CORRER, MALHAR, SUPERAR - 18-06-22

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