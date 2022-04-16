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Correr Malhar Superar

Corrida da Penha está de volta; saiba como será

O evento faz parte das comemorações da Festa da Penha, terceira maior festa religiosa do Brasil

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 12:07

Publicado em 

16 abr 2022 às 12:07
Foto de arquivo da
Foto de arquivo da "Corrida da Penha" Crédito: Arquivo
A Corrida da Penha, uma das corridas mais tradicionais do Espírito Santo está de volta este ano com muitas novidades e premiação total de R$ 12.000,00. Iniciada em 2006, a prova, que está em sua nona edição, acontecerá no dia 17 de abril, neste domingo, com o percurso de 7,1 km. A concentração e largada serão na Praça dos Ciclistas, localizada na Av. Est. José Júlio de Souza, na Praia de Itaparica, e a chegada no Parque da Prainha, em Vila Velha. O evento faz parte das comemorações da Festa da Penha, terceira maior festa religiosa do Brasil. O gerente de projetos e eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, fala sobre o assunto nesta edição do "Correr Malhar Superar", com a jornalista Luciane Ventura. Ouça a conversa completa!
Correr Malhar Superar - 16-04-22

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