Corrida da Penha está de volta; saiba como será

A Corrida da Penha, uma das corridas mais tradicionais do Espírito Santo está de volta este ano com muitas novidades e premiação total de R$ 12.000,00. Iniciada em 2006, a prova, que está em sua nona edição, acontecerá no dia 17 de abril, neste domingo, com o percurso de 7,1 km. A concentração e largada serão na Praça dos Ciclistas, localizada na Av. Est. José Júlio de Souza, na Praia de Itaparica, e a chegada no Parque da Prainha, em Vila Velha. O evento faz parte das comemorações da Festa da Penha, terceira maior festa religiosa do Brasil. O gerente de projetos e eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, fala sobre o assunto nesta edição do "Correr Malhar Superar", com a jornalista Luciane Ventura. Ouça a conversa completa!