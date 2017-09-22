Corrida alerta para o aumento dos casos de autismo no Espírito Santo

Corra com o coração. É este o apelo da corrida Amaes Azul que acontece neste domingo a partir das 7h da manhã de Vitória a Vila Velha. A iniciativa é da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo e vai reunir atletas, inclusive autistas, num percurso de 10 km. Segundo a presidente da Associação Pollyana Paraguassú, o esporte permite inclusão social e ajuda no tratamento. A Associação atende a 170 autistas e a fila de espera já chega a 400. Durante a corrida, a Terceira Ponte será interditada em uma faixa para a passagem dos atletas no sentido Vitória para Vila Velha. A largada será na Curva da Jurema e a chegada no Parque da Prainha. Ouça a conversa completa com a jornalista Luciane Ventura:
CORRER MALHAR SUPERAR EP 22 - 6.55s - 23-09-17