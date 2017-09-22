Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

correr malhar superar

Corrida alerta para o aumento dos casos de autismo no Espírito Santo

Associação dos Amigos dos Autistas registra dois novos casos a cada semana

Publicado em 22 de Setembro de 2017 às 16:27

Publicado em 

22 set 2017 às 16:27
Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo Crédito: Divulgação
Corra com o coração. É este o apelo da corrida Amaes Azul que acontece neste domingo a partir das 7h da manhã de Vitória a Vila Velha.  A iniciativa é da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo e vai reunir atletas, inclusive autistas, num percurso de 10 km. Segundo a presidente da Associação Pollyana Paraguassú, o esporte permite inclusão social e ajuda no tratamento. A Associação atende a 170 autistas e a fila de espera já chega a 400.  Durante a corrida, a Terceira Ponte será interditada em uma faixa para a passagem dos atletas no sentido Vitória para Vila Velha. A largada será na Curva da Jurema e a chegada no Parque da Prainha. Ouça a conversa completa com a jornalista Luciane Ventura:
CORRER MALHAR SUPERAR EP 22 - 6.55s - 23-09-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados