“Correr é um momento comigo mesma”, diz fonoaudióloga que corre sozinha há 10 anos

Nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa com a fonoaudióloga Tatiane Gastão. Ela pratica a corrida há mais de 10 anos - detalhe, sempre sozinha! Ela explica: “correr é um momento comigo mesma”. Ouça!
CORRER MALHAR SUPERAR
Publicado em 22 de Maio de 2021 às 12:49
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