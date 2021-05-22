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Correr Malhar Superar

“Correr é um momento comigo mesma”, diz fonoaudióloga que corre sozinha há 10 anos

Luciane Ventura conversa com a fonoaudióloga Tatiane Gastão

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 12:49

Publicado em 

22 mai 2021 às 12:49
A fonoaudióloga Tatiane Gastão corre há 10 anos
A fonoaudióloga Tatiane Gastão corre há 10 anos Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa com a fonoaudióloga Tatiane Gastão. Ela pratica a corrida há mais de 10 anos - detalhe, sempre sozinha! Ela explica: “correr é um momento comigo mesma”. Ouça!
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