Conheça os detalhes da Corrida dos Bombeiros, que acontece no próximo dia 19

Nesta edição do Correr Malhar Superar, a jornalista Luciane Ventura conversa com o tenente Elson Fernandes, do Corpo de Bombeiros, organizador da 7ª corrida da corporação. A Corrida dos Bombeiros acontece no dia 19 de dezembro (domingo), a partir das 7h. O trajeto, de 10,5 quilômetros, sai do quartel dos Bombeiros na Enseada do Suá, segue para Vila Velha pela Terceira Ponte e volta, com chegada também no quartel. Acompanhe!
Correr, Malhar e Superar - 11-12-21.mp3
PERCURSO: Largada na Rua Ten Mário Francisco de Brito, Avenida Capitão João Brandão sentido Terceira Ponte, Vitória/ES; Avenida Nossa Senhora dos Navegantes; rua Clovis Machado; ponte Castelo Mendonça (3ª Ponte); Avenida São Paulo; Retorno: Alça da 3ª Ponte; rua Erotides Pena Medina; rua Professor Telmo de Souza Torres; rua Maranhão; Alça da 3ª Ponte; Avenida Carioca; 3ª Ponte; rua Ten Mário Francisco de Brito; rua Humberto Martins de Paula e Chegada no Quartel do Corpo de Bombeiros.