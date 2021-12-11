Conheça os detalhes da Corrida dos Bombeiros, que acontece no próximo dia 19

Nesta edição do Correr Malhar Superar, a jornalista Luciane Ventura conversa com o tenente Elson Fernandes, do Corpo de Bombeiros, organizador da 7ª corrida da corporação. A Corrida dos Bombeiros acontece no dia 19 de dezembro (domingo), a partir das 7h. O trajeto, de 10,5 quilômetros, sai do quartel dos Bombeiros na Enseada do Suá, segue para Vila Velha pela Terceira Ponte e volta, com chegada também no quartel. Acompanhe!