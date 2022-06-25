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Correr Malhar Superar

Conheça a história do primeiro bombeiro Iron Man no Espírito Santo

Conheça a história do sargento Patrick Soares, que nadou 3,8 quilômetros, pedalou 180km e correu 42km

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 11:47

Publicado em 

25 jun 2022 às 11:47
Sargento Patrick Soares é o primeiro bombeiro capixaba Iron Man
Sargento Patrick Soares é o primeiro bombeiro capixaba Iron Man Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa com o sargento Patrick Soares. Depois de muitas batalhas e vitórias, ele se tornou o primeiro Iron Man Brasil do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Patrick nadou 3,8 quilômetros, pedalou 180km e correu 42km. A conquista foi ainda maior por tudo que o sargento enfrentou nos últimos dois anos em hospitais. Sua história mostra que quando você acredita, tudo é possível. Acompanhe!
CORRER MALHAR SUPERAR - 10.55s - 25-06-22
Neste domingo, 26 de junho, a partir das 7 horas da manhã, acontece a Corrida dos Bombeiros. O percurso tem 10,5km. A partida e a chegada são no Quartel dos Bombeiros, na Enseada do Suá, passando por Vila Velha via Terceira Ponte. A prova tem previsão de duração máxima de 1h30. Atenção para as interdições no trânsito.
Percurso: Rua Tenente Mário Francisco de Brito (em frente ao Quartel) > Av. Capitão João Brandão, sentido Terceira Ponte > Av. Nossa Senhora dos Navegantes > Rua Clovis Machado > Terceira Ponte > Avenida São Paulo > Retorno pela Alça da 3ª Ponte > Rua Erotides Pena Medina > Rua Professor Telmo de Souza Torres > Rua Maranhão > Alça da 3ª Ponte > Avenida Carioca> Terceira Ponte > Rua Tenente Mário Francisco de Brito > Rua Humberto Martins de Paula > Chegada no Quartel do Corpo de Bombeiros.

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