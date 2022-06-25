Conheça a história do primeiro bombeiro Iron Man no Espírito Santo

Sargento Patrick Soares é o primeiro bombeiro capixaba Iron Man Crédito: Acervo pessoal

Nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa com o sargento Patrick Soares. Depois de muitas batalhas e vitórias, ele se tornou o primeiro Iron Man Brasil do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Patrick nadou 3,8 quilômetros, pedalou 180km e correu 42km. A conquista foi ainda maior por tudo que o sargento enfrentou nos últimos dois anos em hospitais. Sua história mostra que quando você acredita, tudo é possível. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. CORRER MALHAR SUPERAR - 10.55s - 25-06-22

Neste domingo, 26 de junho, a partir das 7 horas da manhã, acontece a Corrida dos Bombeiros. O percurso tem 10,5km. A partida e a chegada são no Quartel dos Bombeiros, na Enseada do Suá, passando por Vila Velha via Terceira Ponte. A prova tem previsão de duração máxima de 1h30. Atenção para as interdições no trânsito.