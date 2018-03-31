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CORRER, MALHAR, SUPERAR

Conheça a história do engenheiro que vai competir na Patagônia

Publicado em 31 de Março de 2018 às 14:07

Publicado em 

31 mar 2018 às 14:07
O engenheiro Caio Koehler, 24 anos, vai disputar uma prova de 70 quilômetros no próximo sábado numa cidade na Patagônia. Esportista, praticante de rappel, ele treinou por oito meses para a disputa na região onde mora em Domingos Martins. O percurso tem morro e retas e a largada da corrida será às 3 horas da manhã. Horário em que a temperatura prevista será abaixo de zero. Haja ansiedade para dar conta deste desafio. Confira detalhes dessa história no Correr Malhar Superar deste sábado.
CORRER MALHAR SUPERAR EP 48- 7.13s - 31-03-18

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