Conheça a história do engenheiro que vai competir na Patagônia

O engenheiro Caio Koehler, 24 anos, vai disputar uma prova de 70 quilômetros no próximo sábado numa cidade na Patagônia. Esportista, praticante de rappel, ele treinou por oito meses para a disputa na região onde mora em Domingos Martins. O percurso tem morro e retas e a largada da corrida será às 3 horas da manhã. Horário em que a temperatura prevista será abaixo de zero. Haja ansiedade para dar conta deste desafio. Confira detalhes dessa história no Correr Malhar Superar deste sábado.