Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Correr Malhar Superar

Comentarista da CBN junta equipe de funcionários para correr as Dez Milhas

Ricardo Barbosa está retomando a corrida e envolveu mais cinco colaboradores de sua oficina. Eles se preparam para as Dez Milhas Garoto, em setembro

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 11:40

Publicado em 

30 jul 2022 às 11:40
Ricardo Barbosa e funcionários que irão participar das Dez Milhas
Ricardo Barbosa e funcionários que irão participar das Dez Milhas Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do "Correr Malhar Superar" tem dobradinha especial! A jornalista Luciane Ventura conversa com o comentarista do quadro "Pit Stop CBN", Ricardo Barbosa. Ele está retomando a corrida como prática esportiva e envolveu mais cinco colaboradores de sua oficina, inclusive, a própria filha. A iniciativa, ele explica, melhorou o clima da empresa e vem proporcionando saúde e bem estar dos participantes. Eles se preparam para correr as Dez Milhas Garoto, em setembro. Ouça a conversa completa!
CORRER MALHAR SUPERAR - 30-07-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: BR-101: terceiras faixas no Norte do ES até 2027
Pacotes de droga estavam em meio a carga de carreta
PRF apreende meia tonelada de maconha em carreta que iria de MG para Vitória
Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, o menino Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos
Pais suspeitos de tortura, estupro e morte do filho de 2 anos vão a júri no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados