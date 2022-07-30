Comentarista da CBN junta equipe de funcionários para correr as Dez Milhas

Nesta edição do "Correr Malhar Superar" tem dobradinha especial! A jornalista Luciane Ventura conversa com o comentarista do quadro "Pit Stop CBN", Ricardo Barbosa. Ele está retomando a corrida como prática esportiva e envolveu mais cinco colaboradores de sua oficina, inclusive, a própria filha. A iniciativa, ele explica, melhorou o clima da empresa e vem proporcionando saúde e bem estar dos participantes. Eles se preparam para correr as Dez Milhas Garoto, em setembro. Ouça a conversa completa!