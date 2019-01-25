Casal desafia limites e transforma a rotina com a corrida

Nesta edição do quadro "Correr, Malhar, Superar", a jornalista Luciane Ventura conversa com um casal de atletas, que se conheceu na caminhada dos Passos de Anchieta e desenvolveram juntos a paixão pela corrida.
Ele é ultramaratonista, superou o alcoolismo com a ajuda do esporte e já participou de uma prova de 30 km, realizada em 60 horas.
Ela é triatleta há cinco anos e já participou do Iron Man, uma das provas mais pesadas do mundo, que envolve 3,8 km de natação, 180 km de pedal e 42 km de corrida.
Confira a conversa:
Correr Malhar Superar - 10.08s - 26-01-19