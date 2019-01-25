Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CORRER MALHAR SUPERAR

Casal desafia limites e transforma a rotina com a corrida

Conheça a história do casal superação Alonso Boasquevisque e Liliane Fonseca

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 17:54

Publicado em 

25 jan 2019 às 17:54
Liliane Fonseca e Alonso Boasquevisque Crédito: Luciane Ventura
Nesta edição do quadro "Correr, Malhar, Superar", a jornalista Luciane Ventura conversa com um casal de atletas, que se conheceu na caminhada dos Passos de Anchieta e desenvolveram juntos a paixão pela corrida.
Ele é ultramaratonista, superou o alcoolismo com a ajuda do esporte e já participou de uma prova de 30 km, realizada em 60 horas.
Ela é triatleta há cinco anos e já participou do Iron Man, uma das provas mais pesadas do mundo, que envolve 3,8 km de natação, 180 km de pedal e 42 km de corrida.
Confira a conversa:
Correr Malhar Superar - 10.08s - 26-01-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados