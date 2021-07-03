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Correr Malhar Superar

Capixaba vai correr 2.500km e completar trajeto pelos 78 municípios do ES

Luciane Ventura conversa Anselmo José Perez

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 12:39

Publicado em 

03 jul 2021 às 12:39
Anselmo José Perez vai correr cerca de 2.500km
Anselmo José Perez vai correr cerca de 2.500km Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa o professor de Educação Física Anselmo José Perez. Com experiência de mais de 20 anos de treinamento em corrida e participação em diversas provas, incluindo mais de 20 maratonas, ele vai correr por todo o território do Espírito Santo, passando pelas estradas e caminhos dos 78 municípios. O trajeto pode chegar a 2.500 km percorridos e a previsão de conclusão é de quatorze semanas, aproximadamente 100 dias. Ouça!
Correr Malhar Superar - 03/07/2021
Clique e conheça mais sobre o trajeto e o projeto: https://correes.com.br/

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