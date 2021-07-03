Capixaba vai correr 2.500km e completar trajeto pelos 78 municípios do ES

Nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa o professor de Educação Física Anselmo José Perez. Com experiência de mais de 20 anos de treinamento em corrida e participação em diversas provas, incluindo mais de 20 maratonas, ele vai correr por todo o território do Espírito Santo, passando pelas estradas e caminhos dos 78 municípios. O trajeto pode chegar a 2.500 km percorridos e a previsão de conclusão é de quatorze semanas, aproximadamente 100 dias. Ouça!