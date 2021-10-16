Capixaba que pretendia correr pelos 78 municípios do ES sofre acidente e interrompe percurso

Depois de correr cerca de 1.265 km e passar por 45 municípios do Espírito Santo, o maratonista e professor aposentado de educação física da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Anselmo Perez, sofreu um acidente no percurso e precisou interromper o projeto CorreES. Uma queda no decorrer do trajeto para São Roque do Canaã causou uma fratura no punho direito do corredor. O motivo da queda foi inusitado. Ele conta o que aconteceu à jornalista Luciane Ventura, nesta edição do Correr Malhar Superar! Acompanhe!