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Correr Malhar Superar

Capixaba que pretendia correr pelos 78 municípios do ES sofre acidente e interrompe percurso

Uma queda no decorrer do trajeto para São Roque do Canaã causou uma fratura no punho direito do corredor

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 11:46

Publicado em 

16 out 2021 às 11:46
Anselmo Perez é o convidado do
Anselmo Perez é o convidado do "Correr Malhar Superar" Crédito: Acervo pessoal
Depois de correr cerca de 1.265 km e passar por 45 municípios do Espírito Santo, o maratonista e professor aposentado de educação física da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Anselmo Perez, sofreu um acidente no percurso e precisou interromper o projeto CorreES. Uma queda no decorrer do trajeto para São Roque do Canaã causou uma fratura no punho direito do corredor. O motivo da queda foi inusitado. Ele conta o que aconteceu à jornalista Luciane Ventura, nesta edição do Correr Malhar Superar! Acompanhe!
CORRER MALHAR SUPERAR - 14.20s - 16-10-21.mp3

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