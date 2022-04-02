Capixaba passa mal durante corrida em Cachoeiro, mas chega em 1° lugar

No último domingo (27), em Cachoeiro de Itapemirim, aconteceu a "Corrida da Mulher" e uma capixaba, a Karina Vaillant Farias, de 26 anos, conseguiu chegar em 1º lugar na maratona. Mas o percurso não foi nada fácil. Karina passou mal durante a prova, ficou desidratada, perdeu a consciência perto do fim da corrida e precisou ser socorrida em uma ambulância para a Unidade de Pronto Atendimento do município. Nesta edição do "Correr Malhar Superar", a jornalista Luciane Ventura conversa com ela sobre o episódio.