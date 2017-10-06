Capixaba nada por quase 9 horas e bate recorde em mar aberto

Com 52 anos, o empresário Cesar Saade, lojista em Vitória, treinou por seis meses para uma prova que seria a sua maior superação no esporte. O que ele não imaginou foi alcançar um resultado além da competição: o nadador se tornou o primeiro capixaba a bater o recorde da Travessia do Leme ao Pontal, no litoral da cidade do Rio de Janeiro no último domingo, ao nadar em mar aberto uma distância de 36 quilômetros com o tempo de 8h53m.
Ele deu 19 mil braçadas, se alimentou no mar, nadou à noite de sunga e enfrentou uma temperatura de 19 graus. Agora ele planeja um novo desafio: atravessar o Canal da Mancha, que liga o Sul da Inglaterra ao Norte da França, na Europa. No programa deste sábado, ela conta como foi a superação.
CORRER MALHAR SUPERAR EP 24 - 11.39s - 07-10-17