Capixaba nada por quase 9 horas e bate recorde em mar aberto

Com 52 anos, o empresário Cesar Saade, lojista em Vitória, treinou por seis meses para uma prova que seria a sua maior superação no esporte. O que ele não imaginou foi alcançar um resultado além da competição: o nadador se tornou o primeiro capixaba a bater o recorde da Travessia do Leme ao Pontal, no litoral da cidade do Rio de Janeiro no último domingo, ao nadar em mar aberto uma distância de 36 quilômetros com o tempo de 8h53m.