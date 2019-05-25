Capixaba faz maratona de Boston e conta sobre experiência na corrida

Monique Cabral, corredora Crédito: Acervo Pessoal

Nesta edição do quadro "Correr, Malhar, Superar", a jornalista Luciane Ventura traz uma conversa com a corredora Monique Cabral, que acaba de fazer a Maratona de Boston.

Para quem não se lembra, o local foi palco, em 2013, de uma série de ataques quando duas bombas explodiram durante o evento esportivo.

Como se preparar para uma maratona no local diante de um histórico como esse?

O sentimento envolvido para percorrer o trajeto que é uma das referências no mundo você entende acompanhando:

Your browser does not support the audio element. Correr Malhar Superar - 10.16s - 25-05-19