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CORRER MALHAR SUPERAR

Capixaba faz maratona de Boston e conta sobre experiência na corrida

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 14:23

Publicado em 

25 mai 2019 às 14:23
Monique Cabral, corredora Crédito: Acervo Pessoal
Nesta edição do quadro "Correr, Malhar, Superar", a jornalista Luciane Ventura traz uma conversa com a corredora Monique Cabral, que acaba de fazer a Maratona de Boston.
Para quem não se lembra, o local foi palco, em 2013, de uma série de ataques quando duas bombas explodiram durante o evento esportivo.
Como se preparar para uma maratona no local diante de um histórico como esse?
O sentimento envolvido  para percorrer o trajeto que é uma das referências no mundo você entende acompanhando:
 
Correr Malhar Superar - 10.16s - 25-05-19
Monique Cabral, corredora, conta como é a participação na Maratona de Boston. Crédito: Luciane Ventura

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