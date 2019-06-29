Capixaba entre as dez corredoras mais velozes da Maratona do Rio

Tiane Marcarini, 33 anos, é a nossa convidada do Correr Malhar Superar deste sábado com a jornalista Luciane Ventura. Ela foi a 10ª colocada na Maratona do Rio no último final de semana e vai destacar detalhes de como foi a corrida e o seu processo de preparação. Tiane destaca que, em geral, um processo de preparação para correr uma maratona durante quatro meses, mas esse tempo oscila conforme o grau de preparação do atleta. A primeira vez em que ela correu na Maratona foi em 2017, mas desta vez ela destaca que já sabia que correria desde o início do ano. “Cruzar a linha de chegada é a concretização de um sonho que você amadurece a longo de um tempo”, destaca.