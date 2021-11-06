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Correr Malhar Superar

Capixaba conta experiência de disputar prova de corrida na selva amazônica

Diana Belon conta sua história de superação nesta edição do "Correr Malhar Superar", com Luciane Ventura

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 12:53

Publicado em 

06 nov 2021 às 12:53
Diana Belon é a convidada do Correr Malhar Superar
Diana Belon é a convidada do Correr Malhar Superar Crédito: Divulgação
Nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa com a capixaba Diana Belon, que é ultramaratonista e disputou uma difícil prova na Amazônia. ela contou o que enfrentou na selva. Acompanhe!
CORRER MALHAR SUPERAR - 06-11-21

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