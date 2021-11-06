Capixaba conta experiência de disputar prova de corrida na selva amazônica

Nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa com a capixaba Diana Belon, que é ultramaratonista e disputou uma difícil prova na Amazônia. ela contou o que enfrentou na selva. Acompanhe!
CORRER MALHAR SUPERAR - 06-11-21
Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 12:53
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta