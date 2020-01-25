Campeonato Brasileiro de Aquathlon é sediado em Vitória pela 1ª vez

Nesta edição do Correr Malhar Superar, com a jornalista Luciane Ventura, você acompanha que aumentou o número de praticantes da modalidade Triathlon no Espírito Santo e a nova presidente da Federação Capixaba da modalidade, Marie Henry, quer atrair etapas do circuito brasileiro para o Estado. Confira essa conversa!

Neste domingo (26) acontece a abertura da temporada de provas na Praia de Camburi. Muitos homens, crianças, adolescentes e, principalmente, mulheres buscam no Triathlon qualidade de vida e inspiração para um estilo de vida esportivo e saudável. Marie Henry tem como meta a realização de campeonatos de Aquathlon – natação e corrida, Triathlon – natação, ciclismo e corrida e Duathlon – ciclismo e corrida - para níveis do iniciante ao avançado, movimentando, desta forma ainda mais o cenário esportivo do nosso estado. Tratleta amadora e árbitra, Marie é belga brasileira e adora superar desafios. Ela conta um pouco sobre esta modalidade esportiva.