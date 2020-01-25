Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Correr, malhar e superar

Campeonato Brasileiro de Aquathlon é sediado em Vitória pela 1ª vez

Neste domingo (26) acontece a abertura da temporada de provas na Praia de Camburi

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 15:03

Publicado em 

25 jan 2020 às 15:03
Marie Henri, presidente da Federação Capixaba Triathon Crédito: Luciane Ventura
Nesta edição do Correr Malhar Superar, com a jornalista Luciane Ventura, você acompanha que aumentou o número de praticantes da modalidade Triathlon no Espírito Santo e a nova presidente da Federação Capixaba da modalidade, Marie Henry, quer atrair etapas do circuito brasileiro para o Estado. Confira essa conversa!
CORRER MALHAR SUPERAR - 10.21s - 25-01-20
Neste domingo (26) acontece a abertura da temporada de provas na Praia de Camburi. Muitos homens, crianças, adolescentes e, principalmente, mulheres buscam no Triathlon qualidade de vida e inspiração para um estilo de vida esportivo e saudável. Marie Henry tem como meta a realização de campeonatos de Aquathlon – natação e corrida, Triathlon – natação, ciclismo e corrida e Duathlon – ciclismo e corrida - para níveis do iniciante ao avançado, movimentando, desta forma ainda mais o cenário esportivo do nosso estado. Tratleta amadora e árbitra, Marie é belga brasileira e adora superar desafios. Ela conta um pouco sobre esta modalidade esportiva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados