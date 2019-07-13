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Avó de 92 anos fala da experiencia em corrida e mostra superação

Publicado em 13 de Julho de 2019 às 12:58

Publicado em 

13 jul 2019 às 12:58
Adelmira Adão, de 92 anos, corredora Crédito: Arquivo pessoal
A edição do "Correr, Malhar, Superar" prova que idade não é limite para quem deseja ter uma vida saudável. Conheça a história da Adelmira Adão, de 92 anos de idade, que é natural de Cachoeiro de Itapemirim, e começou a correr com 75 anos. Ele corre três vezes por semana e acorda bem cedo para iniciar sua jornada de atividade.
Na conversa com a jornalista Luciane Ventura quem também participa é o neto dela, David, de 38 anos. Ele fala da experiências da avó e seus desafios no dia a dia. Confira:
Correr Malhar Superar - 10.49s - 13-07-19
Adelmira Adão mostra uma importe lição de superação Crédito: Arquivo pessoal
 

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