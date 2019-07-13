Avó de 92 anos fala da experiencia em corrida e mostra superação

A edição do "Correr, Malhar, Superar" prova que idade não é limite para quem deseja ter uma vida saudável. Conheça a história da Adelmira Adão, de 92 anos de idade, que é natural de Cachoeiro de Itapemirim, e começou a correr com 75 anos. Ele corre três vezes por semana e acorda bem cedo para iniciar sua jornada de atividade.