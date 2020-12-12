Atletas contam: como é na prática fazer uma ultramaratona?

Alimentação, condicionamento físico e preparação psicológica. Nesta edição do "Correr Malhar Superar", a jornalista Luciane Ventura volta a conversar com o atletas Carlos Gusmão e Jorge Coutinho, que acabaram de correr o desafio 100 milhas no Rio de Janeiro. Desta vez você vai conhecer, na prática, os desafios de correr uma ultramaratona. Gusmão, por exemplo, fez o terceiro melhor tempo da competição completando o percurso em pouco mais de 18 horas. Confira a conversa!