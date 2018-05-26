Atleta de Duathlon participa de mais de 20 provas por ano aos 74 anos

Idade não é desculpa para você não praticar atividade física. O engenheiro aposentado Jose Luiz Pimentel Sousa dá show de vitalidade aos 74 anos. Ele corre, nada e pratica musculação numa rotina ativa de deixar qualquer jovem com inveja. Já perdeu as contas de quantas medalhas conquistou. Só no ano passado, ele participou de mais de 20 provas. O Correr, Malhar, Superar foi a academia conferir de perto a rotina do seu Zé. Acompanhe com a jornalista Luciane Ventura!
