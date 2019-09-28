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CORRER MALHAR SUPERAR

Atleta aponta quais são os trechos mais difíceis da Dez Milhas Garoto

Ouça o quadro Correr Malhar Superar deste sábado (28)

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 12:13

Publicado em 

28 set 2019 às 12:13
Profissional, Max Gabriel aponta trechos mais difíceis das Dez Milhas
Neste sábado (28), a jornalista Luciane Ventura conversa com Max Gabriel, de 25 anos. Ele é corredor profissional, já acumula mais de 100 vitórias e é uma das grandes apostas para pódio nas Dez Milhas Garoto, que acontece neste domingo (29). Sua meta é concluir a prova em apenas 52 minutos. Na conversa, ele explicou sua rotina de treinos e preparação, apontou quais são os trechos mais difíceis do percurso e deu dicas para os corredores.
CORRER MALHAR SUPERAR - 10.13s - 28-09-19

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