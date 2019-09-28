Atleta aponta quais são os trechos mais difíceis da Dez Milhas Garoto

Neste sábado (28), a jornalista Luciane Ventura conversa com Max Gabriel, de 25 anos. Ele é corredor profissional, já acumula mais de 100 vitórias e é uma das grandes apostas para pódio nas Dez Milhas Garoto, que acontece neste domingo (29). Sua meta é concluir a prova em apenas 52 minutos. Na conversa, ele explicou sua rotina de treinos e preparação, apontou quais são os trechos mais difíceis do percurso e deu dicas para os corredores.