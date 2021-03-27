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CORRER MALHAR SUPERAR

Após ter Covid-19, capixaba conta como recupera a prática da corrida

Ouça a conversa com a jornalista Luciane Ventura

Publicado em 27 de Março de 2021 às 09:36

Publicado em 

27 mar 2021 às 09:36
Como de costume, em uma segunda-feira, Ricardo Pacheco acordou e saiu para correr, cerca de 10 quilômetros. No final do dia, ele começou a se sentir mal. Menos de uma semana depois, ele recebeu o diagnóstico de que estava com Covid-19: começou a ter mais sintomas e foi internado. Hoje, recuperado, Ricardo contou à Luciane Ventura, nesta edição do Correr Malhar Superar, as dificuldades que enfrentou e como vem recuperando a prática do esporte pós-doença. Acompanhe!
 
CORRER MALHAR SUPERAR - 11.34s - 27-03-21

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