Após ter Covid-19, capixaba conta como recupera a prática da corrida

Como de costume, em uma segunda-feira, Ricardo Pacheco acordou e saiu para correr, cerca de 10 quilômetros. No final do dia, ele começou a se sentir mal. Menos de uma semana depois, ele recebeu o diagnóstico de que estava com Covid-19: começou a ter mais sintomas e foi internado. Hoje, recuperado, Ricardo contou à Luciane Ventura, nesta edição do Correr Malhar Superar, as dificuldades que enfrentou e como vem recuperando a prática do esporte pós-doença. Acompanhe!
CORRER MALHAR SUPERAR - 11.34s - 27-03-21