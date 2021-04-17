Amigos correm 75 km e arrecadam 1 tonelada de alimentos no ES

Nesta edição do "Correr Malhar Superar", a jornalista Luciane Ventura conversa com dois amigos de corrida: o administrador Edson Borges e o empresário Rogério Rui. Edinho, como é conhecido, tinha programado uma viagem para participar de uma prova na Patagônia argentina. Por conta da pandemia, não conseguiu viajar. Então ele decidiu transformar a frustração em solidariedade e correu 75 quilômetros, de Viana a Domingos Martins, para arrecadar alimentos para instituição de acolhimento na Serra. O amigo Rogério decidiu correr também para ajudar as doações. Confira a conversa completa!