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DESAFIO SOLIDÁRIO

Amigos correm 75 km e arrecadam 1 tonelada de alimentos no ES

Os convidados da jornalista Luciane Ventura são o administrador Edson Borges e o empresário Rogério Rui

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 10:48

Publicado em 

17 abr 2021 às 10:48
Correr Malhar Superar - Amigos de corrida: o administrador Edson Borges e o empresário Rogério Rui Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do "Correr Malhar Superar", a jornalista Luciane Ventura conversa com dois amigos de corrida: o administrador Edson Borges e o empresário Rogério Rui. Edinho, como é conhecido, tinha programado uma viagem para participar de uma prova na Patagônia argentina. Por conta da pandemia, não conseguiu viajar. Então ele decidiu transformar a frustração em solidariedade e correu 75 quilômetros, de Viana a Domingos Martins, para arrecadar alimentos para instituição de acolhimento na Serra. O amigo Rogério decidiu correr também para ajudar as doações. Confira a conversa completa!

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