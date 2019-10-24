Administradora conta como canoagem foi aliada no tratamento do câncer

No sábado passado (19), você conferiu como funciona o projeto Koa Keakua, formado por mulheres diagnosticadas com câncer de mama e utilizam ou utilizaram a canoa havaiana para ajudar a vencer a doença. Neste sábado (26), a jornalista Luciane Ventura conversa com uma dessas mulheres. A administradora Fabrícia Farias, de 43 anos, que teve câncer aos 40 anos. Ela conta como superou a doença com o apoio do remo. Ela aponta como o esporte foi importante durante todo o tratamento. Confira!
CORRER MALHAR SUPERAR - 8.46s - 26-10-19