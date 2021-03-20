Academia de ginástica quer ser considerada atividade essencial

O decreto da quarentena, que vigora desde a última quinta-feira (18), determinou o fechamento de academias de ginástica, consideradas atividades não essenciais. Mas a Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo (Acages) quer que a prática esportiva seja considerada essencial. Nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversou com o presidente da associação, Carlos Andrião, que afirmou que o exercício físico é importante para fortalecer a imunidade e controlar doenças crônicas e respiratórias. Acompanhe!