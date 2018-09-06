A superação de Pedro Permuy e Lucy Mizael nas Dez Milhas Garoto

O jornalista Pedro Permuy e a personal organizer e comentarista da CBN Vitória, Lucy Mizael, acabam de cumprir o Desafio Dez Milhas Garoto. Há dois meses, eles foram desafiados a correr os 16 quilômetros da prova e conseguiram cruzar a linha de chegada, no bairro Glória, em Vila Velha, após duas horas. Até então, os dois eram sedentários e nunca tinham participado de qualquer prova, e nem mesmo, corrido. Pedro, com 21 anos, e Lucy com 40, contam como foi treinar, mudar hábitos e cumprir o desafio. Confira!