A corredora Lívia Bortolotti compartilha sua rotina e experiências

Ela começou na esteira. Hoje, passou para as ruas. A corredora Lívia Bortolotti pratica corrida há treze anos e inseriu o esporte na sua rotina com o objetivo de se superar a cada dia, sempre tentando fazer um treino bem-feito. Ela afirma que a corrida a tranquiliza e a sensação pós-corrida é uma de suas motivações. Em uma conversa com a jornalista Luciane Ventura, Lívia contou os segredos da corrida, falou sobre suas experiências e porque optou deixar de disputar provas de rua para focar nos treinos. Confira!
Correr Malhar Superar - 8.35s - 02-02-19