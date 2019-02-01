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CORRER MALHAR SUPERAR

A corredora Lívia Bortolotti compartilha sua rotina e experiências

Confira o quadro deste sábado com a jornalista Luciane Ventura

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 17:35

Publicado em 

01 fev 2019 às 17:35
A corredora Lívia Bertolotti Crédito: Reprodução
Ela começou na esteira. Hoje, passou para as ruas. A corredora Lívia Bortolotti pratica corrida há treze anos e inseriu o esporte na sua rotina com o objetivo de se superar a cada dia, sempre tentando fazer um treino bem-feito. Ela afirma que a corrida a tranquiliza e a sensação pós-corrida é uma de suas motivações. Em uma conversa com a jornalista Luciane Ventura, Lívia contou os segredos da corrida, falou sobre suas experiências e porque optou deixar de disputar provas de rua para focar nos treinos. Confira!
Correr Malhar Superar - 8.35s - 02-02-19

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