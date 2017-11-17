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CORRER, MALHAR, SUPERAR

'Correr em Nova York é um sonho', diz capixaba que fez Maratona

Ana Carolina Bulhões fez a corrida em menos de quatro horas e conseguiu ser classificada para a Maratona de Boston em 2019

Publicado em 17 de Novembro de 2017 às 17:30

Publicado em 

17 nov 2017 às 17:30
Ana Carolina Bulhões correu a Maratona de Nova York e foi selecionada para a de Boston em 2019 Crédito: Arquivo pessoal
A nutricionista capixaba, Ana Carolina Bulhões, 40 anos, acaba de participar de uma das maratonas mais famosas do mundo em Nova York.
A corrida aconteceu no último dia 5 de novembro e reuniu 50 mil corredores de diversas nacionalidades.
A preparação dela durou três meses intensos de treinos físicos, alimentação balanceada, fisioterapia e avaliação profissional.
Ana Carol se superou e consegui concluir os 42 quilômetros do percurso em 3h36m, marca que a classificou para a Maratona de Boston em 2019.
"A corrida é intensa e fascinante. Inesquecível.", afirma ao contar detalhes desta corrida na entrevista ao programa. Confira:
CORRER MALHAR SUPERAR EP 30 - 10.19s - 18-11-17

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