'Correr em Nova York é um sonho', diz capixaba que fez Maratona

A nutricionista capixaba, Ana Carolina Bulhões, 40 anos, acaba de participar de uma das maratonas mais famosas do mundo em Nova York.
A corrida aconteceu no último dia 5 de novembro e reuniu 50 mil corredores de diversas nacionalidades.
A preparação dela durou três meses intensos de treinos físicos, alimentação balanceada, fisioterapia e avaliação profissional.
Ana Carol se superou e consegui concluir os 42 quilômetros do percurso em 3h36m, marca que a classificou para a Maratona de Boston em 2019.
"A corrida é intensa e fascinante. Inesquecível.", afirma ao contar detalhes desta corrida na entrevista ao programa. Confira:
CORRER MALHAR SUPERAR EP 30 - 10.19s - 18-11-17