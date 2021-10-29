Volta por cima da renda fixa? Como a Selic alta afeta seus investimentos

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, na última quarta-feira (27), elevou a taxa básica de juros em 1,5 ponto percentual e a Selic foi para o patamar de 7,75% ao ano. Este foi o sexto aumento seguido na taxa. Agora, a Selic chega ao nível mais alto dos últimos quatro anos. O novo índice superou a estimativa do mercado financeiro na semana passada. Assunto para Neyla Tardin, nesta edição do Conversa de Bolso! A comentarista explica como a alta da Selic afeta os investimentos e analisa se a alta de juros prejudica ou beneficia as empresas. Acompanhe!