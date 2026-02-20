Você poupa? Conheça o exemplo alemão de previdência que começa lá no berço

Ao longo de 12 anos, o valor pode passar de 1.440 euros por jovem, sem contar o efeito dos juros compostos ao longo das décadas. A partir dos 18 anos, os próprios titulares poderão fazer aportes adicionais, com lucros isentos de impostos, mas o dinheiro só poderá ser resgatado na idade oficial de aposentadoria, hoje em 67 anos. O programa começou a vigorar formalmente em 1º de janeiro de 2026 e os pagamentos estão previstos para iniciar em 2027, como parte de uma reforma mais ampla dos sistemas público e privado de previdência. A iniciativa surge num cenário global em que cada vez mais pessoas acima de 65 anos continuam trabalhando por falta de poupança, especialmente em países como Estados Unidos e Reino Unido. Entenda como essa mentalidade pode evitar que o trabalho na terceira idade seja uma necessidade por falta de poupança. Ouça o comentário completo!