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Conversa de Bolso

Você poupa? Conheça o exemplo alemão de previdência que começa lá no berço

Os detalhes na participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 20 de Fevereiro de 2026 às 11:47

Publicado em 

20 fev 2026 às 11:47
Umas das maneiras de poupar o dinheiro é guardá-lo no cofrinho
poupar dinheiro Crédito: Arquivo/Agência Brasil
Nesta edição do quadro Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storck destaca a importância da educação financeira na infância como base para uma vida adulta saudável. Um programa na Alemanha passou a depositar mensalmente dez euros para cada criança em idade escolar visando a aposentadoria futura.
Ao longo de 12 anos, o valor pode passar de 1.440 euros por jovem, sem contar o efeito dos juros compostos ao longo das décadas. A partir dos 18 anos, os próprios titulares poderão fazer aportes adicionais, com lucros isentos de impostos, mas o dinheiro só poderá ser resgatado na idade oficial de aposentadoria, hoje em 67 anos. O programa começou a vigorar formalmente em 1º de janeiro de 2026 e os pagamentos estão previstos para iniciar em 2027, como parte de uma reforma mais ampla dos sistemas público e privado de previdência. A iniciativa surge num cenário global em que cada vez mais pessoas acima de 65 anos continuam trabalhando por falta de poupança, especialmente em países como Estados Unidos e Reino Unido. Entenda como essa mentalidade pode evitar que o trabalho na terceira idade seja uma necessidade por falta de poupança. Ouça o comentário completo!
CBN - Conversa de Bolso -20-02-26.mp3

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