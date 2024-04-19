Vencedor do "BBB 24" leva R$ 2,92 milhões! E se fosse você, onde aplicaria?

Na última terça-feira (16), o programa "Big Brother Brasil 24" (BBB 24), da TV Globo, pagou o maior prêmio de sua história para o baiano de 21 anos, Davi. A bolada somou durante o reality show o valor de R$ 2,92 milhões, que foi arrematado pelo campeão. Este ano o valor representou recorde de premiação. Além disso, o ganhador saiu da casa ainda com mais R$ 400 mil em prêmios acumulados durante as dinâmicas no programa, incluindo uma picape no valor de R$ 281,9 mil, R$ 5 mil em eletrodomésticos e outros. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch explica o quanto uma "bolada" dessa pode render e explica se, afinal, é um dinheiro suficiente para o resto da vida. Ouça a conversa completa!