Vaquinha online para empreendedor tem novas regras

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Empreender no Brasil requer coragem e gosto pelo risco. Quem mantém um negócio próprio no país deve aprender a lidar com uma carga tributária das mais altas do mundo, com obrigações acessórias específicas e voláteis (as normas parecem mudar o tempo todo) e com parâmetros macroeconômicos poucos amistosos nos dias de hoje: baixo crescimento, alta inflação, juros altos do crédito para crescer. Mas, que bom, ainda há muita gente empreendendo no país, derrubando barreiras e acreditando em um sonho que pode gerar emprego e renda a outras pessoas.

Crédito é um ponto crítico para o empreendedor. Ele precisa tomar uma decisão para financiar seu crescimento: tira dinheiro do próprio bolso (em geral, o pequeno empreendedor não tem capital) ou capta de terceiros. Crédito bancário é caro e, quando barato, é escasso. Uma operação de financiamento alternativo é o equity crowdfunding, uma vaquinha online para empreendedores. Essa forma de captação, regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sob a ICVM 588, cresceu 22 vezes nos últimos cinco anos.

Crowd é multidão, funding é financiamento, equity é patrimônio ou cotas de uma empresa, pedaços dela. Trata-se de uma operação de captação de recursos segundo a qual uma startup capta um valor em R$ e dá ao investidor títulos de renda fixa conversíveis em participação societária em contrapartida. Esta semana a ICVM 588/2017 alterou alguns pontos sobre essa modalidade de financiamento: agora empresas com receita anual de até R$ 40 milhões podem participar das rodadas. Antes, esse teto era de R$ 10 milhões. O limite de captação também subiu de R$ 5 milhões para R$ 15 milhões.

O crowdfunding surgiu como alternativa para o financiamento de empreendedores. Inicialmente, as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) permitiam o acesso à modalidade por empresas com receita anual de até R$ 10 milhões. Com a flexibilização, o teto passou para R$ 40 milhões. E o limite de captação subiu de R$ 5 milhões para R$ 15 milhões. E o piso mínimo de investimento é bem pequeno, você pode investir a partir de R$ 1.000 ou menos.

Sob a perspectiva de um investidor, vale a pena participar de rodadas de equity crowdfunding? A lógica é a mesma da bolsa de valores. Quando você decide comprar a ação de uma empresa sustentável no pregão, você avalia a capacidade dela de gerar fluxo de caixa no futuro; seus fundamentos; sua qualidade de gestão; seu nível de serviço; e muito mais. No equity crowdfunding, é a mesma coisa, você, investidor, precisa ler os prospectos da startup que está captando recursos e avaliar se a empresa tem capacidade de lhe entregar rentabilidade.

Trata-se de um investimento de longo prazo, de baixa liquidez, sem mercado secundário (ainda), que envolve riscos, claro. Onde posso investir em startups via equity crowdfunding? Em plataformas autorizadas pela CVM. A Organismo e a Eqseed são duas delas. Não faça esse tipo de investimentos em plataformas não autorizadas pela autarquia, a regulação existe para proteger o investidor. Ouça a análise da comentarista Neyla Tardin.