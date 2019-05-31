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CONVERSA DE BOLSO

Valeria a pena abrir uma conta bancária em dólar no Brasil?

A simplificação da legislação cambial para permitir a abertura de contas bancárias em dólares no Brasil é discutida pela equipe econômica

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 12:06

Publicado em 

31 mai 2019 às 12:06
Na última quarta-feira (29), o Banco Central anunciou a chamada ‘Agenda BC’, uma série de medidas para melhorar o mercado de negócios, reduzir a burocracia e estimular a produtividade. Umas delas é a simplificação da legislação cambial para permitir a abertura de contas bancárias em dólares no Brasil e em reais no Exterior. Num segundo momento, pessoas físicas também teriam permissão para abrir contas em moeda americana. No sentido inverso, o BC também quer permitir contas em reais no exterior, na medida em que outros países demonstrem interesse. Vale a pena? Ouça a análise do nosso comentarista Fernando Galdi.
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 31-05-19

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