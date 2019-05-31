Valeria a pena abrir uma conta bancária em dólar no Brasil?

Na última quarta-feira (29), o Banco Central anunciou a chamada ‘Agenda BC’, uma série de medidas para melhorar o mercado de negócios, reduzir a burocracia e estimular a produtividade. Umas delas é a simplificação da legislação cambial para permitir a abertura de contas bancárias em dólares no Brasil e em reais no Exterior. Num segundo momento, pessoas físicas também teriam permissão para abrir contas em moeda americana. No sentido inverso, o BC também quer permitir contas em reais no exterior, na medida em que outros países demonstrem interesse. Vale a pena? Ouça a análise do nosso comentarista Fernando Galdi.