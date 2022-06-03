Vale a pena investir o seu FGTS em ações da Eletrobras? Entenda

Trabalhadores que tenham recursos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) poderão utilizar parte do seu saldo para comprar ações da Eletrobras no processo de privatização da empresa. O período de reserva das ações começa nesta sexta-feira (3) e segue até 8 de junho. Interessados na compra podem aportar de R$ 200, valor mínimo, até o máximo de 50% do saldo do FGTS. A compra se dará pelos chamados "fundos mútuos de privatização", dispositivo criado nos anos 2000 e já usado pelo governo na venda de papéis de outras estatais. Tema para esta edição do "Conversa de Bolso" com Neyla Tardin: vale a pena investir o seu FGTS em ações da Eletrobras? Ouça a conversa completa!