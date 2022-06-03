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Conversa de Bolso

Vale a pena investir o seu FGTS em ações da Eletrobras? Entenda

Ouças as explicações da comentarista Neyla Tardin

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 11:48

Publicado em 

03 jun 2022 às 11:48
Aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
Aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Trabalhadores que tenham recursos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) poderão utilizar parte do seu saldo para comprar ações da Eletrobras no processo de privatização da empresa. O período de reserva das ações começa nesta sexta-feira (3) e segue até 8 de junho. Interessados na compra podem aportar de R$ 200, valor mínimo, até o máximo de 50% do saldo do FGTS. A compra se dará pelos chamados "fundos mútuos de privatização", dispositivo criado nos anos 2000 e já usado pelo governo na venda de papéis de outras estatais. Tema para esta edição do "Conversa de Bolso" com Neyla Tardin: vale a pena investir o seu FGTS em ações da Eletrobras? Ouça a conversa completa!
Conversa de Bolso - 03-06-22

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