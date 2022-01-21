Vale a pena investir em ações em um IPO? Entenda

Nesta edição do Conversa de Bolso Neyla Tardin fala sobre os IPOs. A sigla se tornou assunto tendência no mercado financeiro, mas, afinal, o que ela representa, na prática? Em inglês, IPO é a sigla para “initial public offering”, ou “oferta pública inicial” em português. Representa a primeira vez que uma empresa receberá novos sócios realizando uma oferta de ações ao mercado. Ela se torna, então, uma companhia de capital aberto com papéis negociados no pregão da Bolsa de Valores. Investimentos em IPOs são rentáveis? Dá pra ganhar dinheiro com novatas na Bolsa? Ouça as explicações completas!