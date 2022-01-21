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Conversa de Bolso

Vale a pena investir em ações em um IPO? Entenda

As explicações são da comentarista Neyla Tardin

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 12:06

Publicado em 

21 jan 2022 às 12:06
Bolsa de valores, mercado financeiro, Ibovespa, mercado de moedas
Mercado Financeiro Crédito: Freepik
Nesta edição do Conversa de Bolso Neyla Tardin fala sobre os IPOs. A sigla se tornou assunto tendência no mercado financeiro, mas, afinal, o que ela representa, na prática? Em inglês, IPO é a sigla para “initial public offering”, ou “oferta pública inicial” em português. Representa a primeira vez que uma empresa receberá novos sócios realizando uma oferta de ações ao mercado. Ela se torna, então, uma companhia de capital aberto com papéis negociados no pregão da Bolsa de Valores. Investimentos em IPOs são rentáveis? Dá pra ganhar dinheiro com novatas na Bolsa? Ouça as explicações completas!

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