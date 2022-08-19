Vale a pena comprar ações de companhias em crise? Especialista orienta

Nesta edição do "Conversa de Bolso", Neyla Tardin orienta se vale a pena comprar ações de companhias em crise. A comentarista lembra que num cenário de incertezas quanto à de muitos países da Europa, da situação no Japão e dos Estados Unidos, fundos especializados em investimentos em "distressed assets", começam a preparar suas artilharias de olho em ativos depreciados em razão de situações de crises contingentes ou definitivas. Trata-se de fundos às vezes grandes, administrando algo na ordem de bilhões de dólares, dedicados à garimpagem de situações de empresas que entram em crise por má gestão financeira, mas com um bom negócio para ser reestruturado e depois vendido. Ouça as explicações completas!