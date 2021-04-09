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CONVERSA DE BOLSO

Vale a pena adiar a entrega da declaração do IR?

Ouça a análise do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 11:35

Publicado em 

09 abr 2021 às 11:35
O Senado aprovou na última terça-feira (6) um projeto que prorroga até 31 de julho deste ano o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021, referente ao ano-calendário de 2020. Atualmente, o prazo se encerra no próximo dia 30 de abril. Mas é importante frisar: para a prorrogação valer, a proposta precisa ser novamente aprovada pela Câmara e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas, afinal, caso a prorrogação aconteça será que vale a pena ir adiando a entrega da declaração? Ou ainda, quais as vantagens e desvantagens de entregar a declaração antecipada? Tema para o comentarista Fernando Galdi, nesta edição do "Conversa de Bolso". Ouça!
CBN na sua Casa - 09-04-21.mp3

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