Vale a pena adiar a entrega da declaração do IR?

O Senado aprovou na última terça-feira (6) um projeto que prorroga até 31 de julho deste ano o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021, referente ao ano-calendário de 2020. Atualmente, o prazo se encerra no próximo dia 30 de abril. Mas é importante frisar: para a prorrogação valer, a proposta precisa ser novamente aprovada pela Câmara e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas, afinal, caso a prorrogação aconteça será que vale a pena ir adiando a entrega da declaração? Ou ainda, quais as vantagens e desvantagens de entregar a declaração antecipada? Tema para o comentarista Fernando Galdi, nesta edição do "Conversa de Bolso". Ouça!