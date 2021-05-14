Vai começar a investir? Saiba onde aplicar os primeiros R$ 1.000

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Fernando Galdi traz valiosas dicas para aqueles que estão nos primeiros passos para começar no mundo dos investimento. Você tem, hoje, R$ 1.000 para investir e que saber quais são as melhores opções sobre ondar colocar o seu dinheiro? Quais as melhores opções? Galdi faz as contas e orienta. No universo dos investimentos, um dos destaques nos últimos dias é que a caderneta de poupança registrou nova queda no poder aquisitivo em abril, segundo levantamento da empresa de informações financeiras Economatica.