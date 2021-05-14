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CONVERSA DE BOLSO

Vai começar a investir? Saiba onde aplicar os primeiros R$ 1.000

Ouça as orientações de Fernando Galdi

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 11:15

Publicado em 

14 mai 2021 às 11:15
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Fernando Galdi traz valiosas dicas para aqueles que estão nos primeiros passos para começar no mundo dos investimento. Você tem, hoje, R$ 1.000 para investir e que saber quais são as melhores opções sobre ondar colocar o seu dinheiro? Quais as melhores opções? Galdi faz as contas e orienta. No universo dos investimentos, um dos destaques nos últimos dias é que a caderneta de poupança registrou nova queda no poder aquisitivo em abril, segundo levantamento da empresa de informações financeiras Economatica.
Conversa de Bolso - 14-05-21.mp3

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