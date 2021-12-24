Vai bombar em 2022? A volta por cima da renda fixa!

Nesta edição do "Conversa de Bolso", a comentarista Neyla Tardin traz como destaque a informação de que o ano novo inaugura uma nova era da renda fixa. "Ela deu a volta por cima, soberana entre os investimentos, impulsionada por uma inflação de custo e por um câmbio real-dólar desfavorável. Oficialmente, voltamos aos tempos em que títulos emitidos pelo governo aparentam ter mais atratividade do que investimentos em renda variável. O Ibovespa, índice com as ações de maior liquidez na B3, bolsa brasileira, não vai muito bem, a instabilidade política é grande, e o mercado tenta antecipar o próximo presidente e precificar essa escolha. A rentabilidade da renda fixa se torna promissora, há uma migração dos investidores da Bolsa de Valores para os títulos do Tesouro Direto", explica. Ouça a análise completa!