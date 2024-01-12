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Conversa de Bolso

Transações via DOC/TEC terminam em 15 de janeiro no país; entenda

Bancos deixarão de oferecer os serviços, tanto para pessoas físicas como jurídicas; TED continua

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 11:57

Publicado em 

12 jan 2024 às 11:57
Serviços de TED e DOC terminarão no dia 15 de janeiro em todo o país
Serviços de TED e DOC terminarão no dia 15 de janeiro em todo o país Crédito: Divulgação
Após quatro décadas de existência, a transferência via Documento de Ordem de Crédito (DOC) acabará na próxima segunda-feira (15), às 22h. Nesse horário, os bancos deixarão de oferecer o serviço de emissão e de agendamento, tanto para pessoas físicas como jurídicas, para transferência entre instituições financeiras distintas. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que o meio de pagamento só poderá ser utilizado, nas funções de emissão e agendamento, até as 22h de 15 de janeiro. Depois disso, será descontinuado. Além do DOC, deixará de ser oferecida, também as 22h de segunda-feira, a Transferência Especial de Crédito (TEC), modalidade por meio da qual empresas podem pagar benefícios a funcionários e que também está em desuso. Este é o tema em destaque nesta edição do Conversa de Bolso, com o comentarista Felipe Storch. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 12-01-24

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