Tesouro lança título para aposentadoria: saiba se vale a pena investir

Investimento Crédito: Rawpixel/Freepik

O Tesouro Direto lançou o Tesouro Renda+, um título corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e com pagamento de parcelas mensais e fixas, também corrigidas pelo IPCA, durante 20 anos (o mesmo que 240 meses), a partir de uma determinada data. A ideia é fazer do Renda+ uma fonte de recursos complementares à dinheiro da aposentadoria do INSS, cujo teto estará em torno de R$ 7600 a partir de 2023. Tema para a comentarista Neyla Tardin, nesta edição do “Conversa de Bolso”.

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Pessoas físicas podem começar o investimento a partir de 30 de janeiro de 2023, e valor mínimo a ser investido é de R$ 30.

O investidor escolhe uma data de aposentadoria e garante um "salário" complementar por 20 anos. O investidor poderá escolher entre oito datas para começar a receber a renda. Por exemplo, o Tesouro RendA+ 2030 começará os pagamentos em 15 de janeiro de 2030.

Como são 20 anos de renda mensal, o título vence em 15 de dezembro de 2049. Há possibilidade de até 40 anos de acumulação, e de 20 de anos de recebimento de renda mensal.

Embora não haja vínculo formal entre as coisas, o título é particularmente interessante para aqueles que já contribuem com o INSS, mas querem aumentar o valor dos benefícios futuros. Quem é Microempreendedor Individual (MEI) ou trabalhador CLT que não têm um plano de previdência em que o empregador também contribui, por exemplo. Nesse caso, a previdência complementar ao INSS pode ser planejada por meio de investimentos sistemáticos no Tesouro Renda+.

No fim do dia, é importante dizer que o Tesouro Renda+ não pode ser um investimento solo. Precisa ser pensado com outros tipos de aplicações, como ações que pagam dividendos e títulos de maior risco, se seu foco é o longo prazo. O Tesouro Renda+ garante que seu poder de compra seja mantido com o tempo, desde que você compre muitos títulos ao longo do tempo, com algum rendimento real que vai depender dos parâmetros de mercado.

Para receber R$ 1 mil por mês por 20 anos, você terá que comprar 60 títulos, uma vez que cada título paga R$ 17 por mês (a preço de hoje). Sessenta títulos custariam cerca de R$ 90 mil hoje. Além disso, o título cobra taxa de custódia de 0,1% ao ano para quem tiver rendimento mensal acima de seis salários mínimos. Se resgatado antes, a taxa de custódia dobra. Tem tributação também, como os demais fundos: uma alíquota de 22,5% será cobrada para resgate de até 180 dias; de 20% para prazos de 181 a 360 dias; de 17,5% para prazos de 361 a 720 dias; e após 720 dias será cobrado 15% de alíquota.

Renda+ ou Previdência privada?

Os planos de previdência cobram taxas de carregamento e de administração, e o Renda+, não, se o título for mantido até o vencimento. O Renda+ é exclusivamente renda fixa; enquanto os planos de previdência podem fazer investimentos em outras classes ativos, como moedas e ações. Logo é difícil comparar rentabilidade passada.

A desvantagem do Renda+ em relação aos planos de previdência privada está na tributação. O investidor não poderá deduzir o valor investido da base de cálculo do Imposto de Renda, como acontece nos planos de previdência do tipo PGBL. Fora isso, a menor alíquota possível de IR cobrada sobre o rendimento do título público é de 15%, ante 10% na previdência privada para quem escolhe a tabela regressiva (após dez anos da aplicação).