Taxa Selic a 3,5% ao ano: quanto vai render o seu investimento?

Na última quarta-feira (05), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu elevar a Selic - taxa básica de juros - em 0,75 ponto percentual, para 3,50% ao ano — o maior patamar registrado desde maio do ano passado. Com isso, aplicações de renda fixa, como a poupança, que de alguma forma seguem esse indicador, vão ter um desempenho nominal maior. Assunto para Fernando Galdi, nesta edição do Conversa de Bolso! O comentarista aponta, porém, que mesmo com o aumento da Selic, o retorno real vai continuar negativo, porque a inflação segue com variação anual maior que a da taxa básica de juros. Acompanhe as explicações completas!