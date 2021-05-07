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CONVERSA DE BOLSO

Taxa Selic a 3,5% ao ano: quanto vai render o seu investimento?

Ouça as explicações do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 11:25

Publicado em 

07 mai 2021 às 11:25
Na última quarta-feira (05), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu elevar a Selic - taxa básica de juros - em 0,75 ponto percentual, para 3,50% ao ano — o maior patamar registrado desde maio do ano passado. Com isso, aplicações de renda fixa, como a poupança, que de alguma forma seguem esse indicador, vão ter um desempenho nominal maior. Assunto para Fernando Galdi, nesta edição do Conversa de Bolso! O comentarista aponta, porém, que mesmo com o aumento da Selic, o retorno real vai continuar negativo, porque a inflação segue com variação anual maior que a da taxa básica de juros. Acompanhe as explicações completas!
Conversa de Bolso - 07-05-21.mp3

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