Sistema do FGTS Digital entra em vigor; entenda o que muda!

O governo federal lançou nesta sexta-feira (01) o FGTS Digital. Trata-se de uma nova ferramenta de gestão integrada de todo o processo referente ao fundo, que vai aperfeiçoar a arrecadação, a prestação de informações aos trabalhadores e empregadores, a fiscalização, a apuração, o lançamento e a cobrança dos valores devidos.
Nesta edição de “Conversa de Bolso”, o comentarista Felipe Storch explica como funciona o novo sistema e também de uma outra novidade, o e-consignado, que busca facilitar a contratação de empréstimos consignados a trabalhadores.
CBN - Conversa de Bolso - 01-03-24