Sistema do FGTS Digital entra em vigor; entenda o que muda!

O governo federal lançou nesta sexta-feira (01) o FGTS Digital. Trata-se de uma nova ferramenta de gestão integrada de todo o processo referente ao fundo, que vai aperfeiçoar a arrecadação, a prestação de informações aos trabalhadores e empregadores, a fiscalização, a apuração, o lançamento e a cobrança dos valores devidos.