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Conversa de Bolso

Sistema do FGTS Digital entra em vigor; entenda o que muda!

Ouça detalhes na participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 01 de Março de 2024 às 11:34

Publicado em 

01 mar 2024 às 11:34
Prédio da Caixa Econômica Federal em Brasília (DF)
Prédio da Caixa Econômica Federal em Brasília (DF) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O governo federal lançou nesta sexta-feira (01) o FGTS Digital. Trata-se de uma nova ferramenta de gestão integrada de todo o processo referente ao fundo, que vai aperfeiçoar a arrecadação, a prestação de informações aos trabalhadores e empregadores, a fiscalização, a apuração, o lançamento e a cobrança dos valores devidos. 
Nesta edição de “Conversa de Bolso”, o comentarista Felipe Storch explica como funciona o novo sistema e também de uma outra novidade, o e-consignado, que busca facilitar a contratação de empréstimos consignados a trabalhadores. 
CBN - Conversa de Bolso - 01-03-24

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