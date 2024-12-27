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Conversa de Bolso

Sem dívidas? Especialista orienta como sair do "vermelho" em 2025!

Ouça as dicas do comentarista Felipe Storch

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 11:37

Publicado em 

27 dez 2024 às 11:37
Dinheiro, contas, dívidas, financeiro
Dinheiro, contas, dívidas, financeiro Crédito: Pexels
Os dados impressionam. Em novembro de 2024, 41,51% dos brasileiros adultos estavam com o nome negativado, totalizando 68,62 milhões de consumidores, segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e SPC Brasil. Os principais motivos dos endividamentos são bancos e cartões de crédito (65,26%), comércio (10,46%) e água e luz (10,01%). A inflação dos alimentos impactou a renda e agravou a situação de endividamento. Diante desse cenário, nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch orienta sobre como organizar as finanças e sair do "vermelho" em 2025. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 27-12-24.mp3

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