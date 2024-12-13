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Conversa de Bolso

Selic sobe a 12,25% ao ano; saiba onde investir seu dinheiro

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 11:45

Publicado em 

13 dez 2024 às 11:45
Taxa Selic
Taxa Selic, juros Crédito: Shutterstock
Nesta semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu elevar a taxa Selic de 11,25% ao ano para 12,25% ao ano. Com o aumento de 1 ponto percentual na taxa básica de juros, o Banco Central passa a adotar uma dose mais forte para combater a inflação. Nesse cenário, nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz para a análise. Poupança, CDB e Tesouro? Qual o melhor caminho para os investimentos? Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso -13-12-24.mp3

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