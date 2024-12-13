Selic sobe a 12,25% ao ano; saiba onde investir seu dinheiro

Nesta semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu elevar a taxa Selic de 11,25% ao ano para 12,25% ao ano. Com o aumento de 1 ponto percentual na taxa básica de juros, o Banco Central passa a adotar uma dose mais forte para combater a inflação. Nesse cenário, nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz para a análise. Poupança, CDB e Tesouro? Qual o melhor caminho para os investimentos? Ouça a conversa completa!