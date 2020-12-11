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CONVERSA DE BOLSO

Selic mantida em 2% ao ano: saiba o que fazer com seus investimentos

As orientações do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 12:18

Publicado em 

11 dez 2020 às 12:18
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Fernando Galdi traz como destaque que, na última quarta-feira (9), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, pela terceira vez, manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 2% ao ano, a mínima histórica. A taxa é referência para muitos investimentos de renda fixa, ou seja, quanto mais baixa ela está, menor o retorno das aplicações financeiras. Diante desse cenário, o que fazer com seus investimentos? Galdi explica!
Conversa de Bolso - 11-12-20

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