Selic mantida em 2% ao ano: saiba o que fazer com seus investimentos

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Fernando Galdi traz como destaque que, na última quarta-feira (9), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, pela terceira vez, manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 2% ao ano, a mínima histórica. A taxa é referência para muitos investimentos de renda fixa, ou seja, quanto mais baixa ela está, menor o retorno das aplicações financeiras. Diante desse cenário, o que fazer com seus investimentos? Galdi explica!