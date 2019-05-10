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CONVERSA DE BOLSO

Selic fica em 6,50%: onde devo investir meu dinheiro?

As orientações são do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 12:48

Publicado em 

10 mai 2019 às 12:48
Nesta semana  o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, por unanimidade, manter a Selic (a taxa básica de juros da economia) em 6,50% ao ano.  Segundo analistas, obter retornos significativos em operações de renda fixa permanecerá sem alterações. Mesmo para quem já saiu da poupança, o investidor vai precisar correr riscos e diversificar as aplicações. Essa é a análise do comentarista do quadro "Conversa de Bolso", Fernando Galdi, que também explica que as operações com criptomoedas deverão ser informadas à Receita Federal. Acompanhe a análise de Fernando Galdi:
 
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 10-05-19

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