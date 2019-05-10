Selic fica em 6,50%: onde devo investir meu dinheiro?

Nesta semana o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, por unanimidade, manter a Selic (a taxa básica de juros da economia) em 6,50% ao ano. Segundo analistas, obter retornos significativos em operações de renda fixa permanecerá sem alterações. Mesmo para quem já saiu da poupança, o investidor vai precisar correr riscos e diversificar as aplicações. Essa é a análise do comentarista do quadro "Conversa de Bolso", Fernando Galdi, que também explica que as operações com criptomoedas deverão ser informadas à Receita Federal. Acompanhe a análise de Fernando Galdi:
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 10-05-19