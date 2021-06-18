Selic em 4,25%: saiba para onde devem caminhar seus investimentos

Nesta edição o "Conversa de Bolso" o destaque é que o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, elevou a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 3,5% para 4,25% ao ano nesta semana. Com a alta, apontam especialistas, o rendimento da poupança melhora, mas ela ainda deve perder da inflação. Aplicações de renda fixa mais conservadoras também voltam a apresentar melhor rendimento, mas os investidores devem ter em conta os ganhos reais. Fundos DI, por exemplo, só renderão mais que a poupança se a taxa de administração for abaixo de 1%. Ouça a análise do comentarista Fernando Galdi sobre o que fazer!