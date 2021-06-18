Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Conversa de Bolso

Selic em 4,25%: saiba para onde devem caminhar seus investimentos

As dicas são do nosso comentarista Fernando Galdi

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 12:10

Publicado em 

18 jun 2021 às 12:10
Poupança, cofrinho, cofre, moeda, dinheiro, investimentos
Com a alta da Selic, saiba para onde devem caminhar seus investimentos Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Nesta edição o "Conversa de Bolso" o destaque é que o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, elevou a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 3,5% para 4,25% ao ano nesta semana. Com a alta, apontam especialistas, o rendimento da poupança melhora, mas ela ainda deve perder da inflação. Aplicações de renda fixa mais conservadoras também voltam a apresentar melhor rendimento, mas os investidores devem ter em conta os ganhos reais. Fundos DI, por exemplo, só renderão mais que a poupança se a taxa de administração for abaixo de 1%. Ouça a análise do comentarista Fernando Galdi sobre o que fazer!
Conversa de Bolso - 18-06-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados