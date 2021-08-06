Selic a 5,25%: quais as melhores alternativas para você investir hoje?

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Fernando Galdi traz como destaque a informação de que o Comitê de Política Monetária (Copom) subiu a taxa de juros Selic em 1 ponto percentual na última quarta-feira (4), passando de 4,25% para 5,25% ao ano. O aumento de um ponto percentual já era esperado por parte dos analistas do mercado financeiro, que estimam a taxa em 7% ao final deste ano. Esta foi a quarta elevação consecutiva da taxa em 2021. Diante desse cenário, quais passam as ser as melhores alternativos de investimento? Galdi esclarece!